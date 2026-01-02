Teleférico Salta: altas expectativas para el verano

Luego de un exitoso año 2025, el servicio de viajes hacia la cima de los Cerros San Bernardo y Ala Delta se prepara para superar su propio récord.

“El año pasado tuvimos la cifra de 450 mil pasajeros, todo un récord, que pensamos superar este año” dijo por Radio Salta, Angel Causarano, responsable del transporte

En la charla con la emisora indicó que la maquinaria de Teleferico San Bernardo está a cero gracias a un servicio de mantenimiento que se realizó el año pasado.

Se recuerda que el servicio es amigable con las mascotas y que se suspende por viento, lluvia o tormenta.

Causarano recordó por otro lado los precios del servicio: “Los internacionales pagan 25 mil , los nacionales pagan 20 mil y los salteños 10 mil pesos”.