Teleférico Salta: altas expectativas para el verano
Tras un récord de pasajeros en 2025, el Teleférico San Bernardo se prepara para una temporada veraniega con gran demanda, con el objetivo de superar los 450 mil usuarios registrados el año pasado. Así lo afirmó Ángel Causarano, quien destacó el óptimo estado del servicio y el atractivo turístico del recorrido hacia los cerros San Bernardo y Ala Delta.
02 / 01 / 2026
Luego de un exitoso año 2025, el servicio de viajes hacia la cima de los Cerros San Bernardo y Ala Delta se prepara para superar su propio récord.
“El año pasado tuvimos la cifra de 450 mil pasajeros, todo un récord, que pensamos superar este año” dijo por Radio Salta, Angel Causarano, responsable del transporte
En la charla con la emisora indicó que la maquinaria de Teleferico San Bernardo está a cero gracias a un servicio de mantenimiento que se realizó el año pasado.
Se recuerda que el servicio es amigable con las mascotas y que se suspende por viento, lluvia o tormenta.
Causarano recordó por otro lado los precios del servicio: “Los internacionales pagan 25 mil , los nacionales pagan 20 mil y los salteños 10 mil pesos”.