El primer bebé del año continúa estable

Santino, el bebe nacido en Metán a los 6 meses de gestación permanece internado en el Hospital Materno Infantil de esta Capital

“Se atiende la prematurez del paciente, pero su estado es estable” dijo el doctor Carlos Rizzotti, responsable de la Unidad de Obstetricia

Por otro lado mencionó que Salta también se suma a la tendencia mundial de baja de la natalidad

“Cuando inauguramos en el años 2001 había un registro de 10 mil nacimientos por año y hoy estamos contando con 5 mil nacimientos por año” la cifra se redujo a la mitad prácticamente gracias al uso de los métodos anticonceptivos y el acceso a la ILE (interrupción legal del embarazo)