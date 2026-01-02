El primer bebé del año continúa estable
Santino, el primer bebé nacido en 2026, permanece internado en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, luego de haber nacido de manera prematura a los seis meses de gestación en Metán. Según informó Carlos Rizzotti, su estado de salud es estable y se atiende principalmente la prematurez.
02 / 01 / 2026
“Se atiende la prematurez del paciente, pero su estado es estable” dijo el doctor Carlos Rizzotti, responsable de la Unidad de Obstetricia
Por otro lado mencionó que Salta también se suma a la tendencia mundial de baja de la natalidad
“Cuando inauguramos en el años 2001 había un registro de 10 mil nacimientos por año y hoy estamos contando con 5 mil nacimientos por año” la cifra se redujo a la mitad prácticamente gracias al uso de los métodos anticonceptivos y el acceso a la ILE (interrupción legal del embarazo)