EN VIVO 09:00 a 11:00 HRS

Sin Filtro

Conducción: Maximiliano Rodriguez y Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Salta recibirá el vuelo inaugural directo desde Florianópolis

A las 18:45 de hoy, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes recibirá el vuelo inaugural Florianópolis–Salta, en un acto que contará con la presencia de autoridades provinciales y representantes del sector privado. 

Salta Hoy

02 / 01 / 2026

 

La recepción incluirá distintas actividades protocolares y culturales, como el bautismo del avión, entrega de obsequios a los pasajeros y la participación de parejas de baile folklórico, en una bienvenida que pondrá en valor la identidad y hospitalidad salteña.

A partir de hoy, Aerolíneas Argentinas inaugurará oficialmente el vuelo directo Salta–Florianópolis, que contará con dos frecuencias semanales. Los lunes, el vuelo partirá desde Salta a las 10:40, arribando a Florianópolis a las 13:15, con regreso a las 16:20 y llegada a Salta a las 19:15. En tanto, los viernes la salida desde Salta será a las 10:00, con arribo a las 12:35, y el regreso despegará a las 15:50 para arribar a Salta a las 18:45. El servicio será operado con aeronaves de 170 pasajeros y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.

Con esta nueva ruta, Salta alcanzará un total de cuatro vuelos internacionales directos (Lima, Asunción, Panamá y Florianópolis) reforzando su rol estratégico como punto de conexión aérea en el norte del país y potenciando el turismo receptivo, especialmente del mercado brasileño.

 

AM840

FM96.9

