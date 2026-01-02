Otra vez alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta amarillo por tormentas que alcanzará a diversas regiones de la provincia, con diferentes períodos de vigencia y características según el área.

Para la puna, pre puna y valles del centro y oeste, el alerta tendrá vigencia desde las 12 hasta las 00 horas e incluye a: Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de San Carlos, Puna de Cafayate; Pre Puna de Iruya, Pre Puna de Orán, Pre Puna de Santa Victoria; Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos; además de Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

En este sector, se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrán presentarse abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Los valores de lluvia acumulada oscilarán entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos registros en forma puntual. En los niveles más altos, las precipitaciones podrían producirse en forma de nieve y/o granizo.

Por otra parte, para el este y sureste provincial, el alerta tendrá vigencia de 12 a 18 horas y comprende a los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, junto con las zonas de General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria.

En estas áreas, se esperan tormentas fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 50 y 70 milímetros, con posibilidad de ser superados en forma puntual.