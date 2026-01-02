 imagen

EN VIVO 09:00 a 11:00 HRS

Sin Filtro

Conducción: Maximiliano Rodriguez y Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Otra vez alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas aisladas y fuertes que afectarán a la cordillera, la puna, los valles y el centro-sur provincial durante este miércoles. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que, en algunos sectores, podrían superar los valores previstos.

Salta Hoy

02 / 01 / 2026

 

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta amarillo por tormentas que alcanzará a diversas regiones de la provincia, con diferentes períodos de vigencia y características según el área.

Para la puna, pre puna y valles del centro y oeste, el alerta tendrá vigencia desde las 12 hasta las 00 horas e incluye a: Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de San Carlos, Puna de Cafayate; Pre Puna de Iruya, Pre Puna de Orán, Pre Puna de Santa Victoria; Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos; además de Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

En este sector, se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrán presentarse abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Los valores de lluvia acumulada oscilarán entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos registros en forma puntual. En los niveles más altos, las precipitaciones podrían producirse en forma de nieve y/o granizo.

Por otra parte, para el este y sureste provincial, el alerta tendrá vigencia de 12 a 18 horas y comprende a los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, junto con las zonas de General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria.

En estas áreas, se esperan tormentas fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 50 y 70 milímetros, con posibilidad de ser superados en forma puntual.

AM840

FM96.9

