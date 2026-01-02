En el Hospital San Bernardo, centro de referencia para adultos y traumas, se atendieron tres pacientes con quemaduras. De ese total, uno fue consecuencia del uso de pirotecnia, mientras que los otros dos se produjeron por accidentes domésticos: uno por contacto con la puerta de un horno y otro por quemadura con agua caliente.

En el Materno

En tanto, en el Hospital Público Materno Infantil, el área de Emergencia Pediátrica recibió dos pacientes con quemaduras. Se trató de un niño de 5 años, con una quemadura conjuntival, y un adolescente de 13 años, con una quemadura en una mano. Ambos fueron evaluados por el equipo médico, dados de alta y continuarán con seguimiento ambulatorio.

Más allá de los casos de quemados, el Hospital San Bernardo registró un total de 229 ingresos por guardia entre las 08.00 del 31 de diciembre y las 11.00 del 1 de enero, de los cuales 62 pacientes requirieron hospitalización. Entre las causas más frecuentes de atención se destacaron los siniestros viales, con 18 casos vinculados a accidentes de moto.

Cinco quemados y alta demanda en las guardias

Por su parte, el Hospital Público Materno Infantil contabilizó 352 asistencias, sumando las emergencias pediátrica y gineco-obstétrica, durante el mismo período. En el sector pediátrico se atendieron 231 pacientes, entre ellos cuatro menores que ingresaron por picaduras de alacrán, con edades de entre 2 y 12 años. Todos fueron dados de alta tras el período de observación correspondiente.

El Centro Obstétrico del Hospital Público Materno Infantil informó un total de 16 nacimientos durante el feriado, de los cuales 9 fueron partos vaginales y 7 cesáreas. El 31 de diciembre se registraron 12 nacimientos (3 niñas y 9 niños), mientras que el 1 de enero se produjeron 4 nacimientos.

Las emergencias gineco-obstétricas mantuvieron un promedio de 127 asistencias diarias, cubriendo las áreas de ginecología, obstetricia, odontología y clínica médica.