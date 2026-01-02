 imagen

Sin Filtro

Conducción: Maximiliano Rodriguez y Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Barrio Juan Manuel de Rosas: Detenido por la muerte de su hermano

Familiares alertaron al 911, por la presencia del cuerpo de la víctijma en una habitación del inmueble en barrio Juan Manuel de Rosas de la Capital. Interviene la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas.

Salta Hoy

02 / 01 / 2026

 

En este contexto los efectivos detuvieron a un familiar del fallecido con quien, en horas de la tarde, la víctima habría tenido un enfrentamiento y sufrido golpes en distintas partes del cuerpo. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 11.
 

AM840

FM96.9

