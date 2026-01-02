Barrio Juan Manuel de Rosas: Detenido por la muerte de su hermano
Familiares alertaron al 911, por la presencia del cuerpo de la víctijma en una habitación del inmueble en barrio Juan Manuel de Rosas de la Capital. Interviene la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas.
En este contexto los efectivos detuvieron a un familiar del fallecido con quien, en horas de la tarde, la víctima habría tenido un enfrentamiento y sufrido golpes en distintas partes del cuerpo. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 11.