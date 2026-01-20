Sáenz planteó a Santilli la agenda de prioridades para Salta

Gustavo Sáenz destacó de Santilli su apertura al diálogo, de búsqueda de consensos y una mirada más federal “porque es importante recorrer el país para conocer la problemática de cada provincia. Es fundamental que los funcionarios nacionales vengan y no solo nos escuchen detrás de un escritorio”

Explicó que obras, que incluyen rutas clave – como las RN 9/34, 51, puentes del río Vaqueros-, también contemplan proyectos como las plantas depuradoras de la zona sur en Salta y la de Cafayate; la escuela Tesla de Güemes, la Ciudad Judicial de Orán que “buscan cambiar la matriz productiva y turística de la provincia, cumpliendo una deuda histórica de la Nación con el Norte Argentino y que quedarán para las futuras generaciones”, afirmó Sáenz.

Santilli, por su parte, indicó con respecto a la modernización laboral, que el objetivo es formalizar a millones de argentinos que no tienen trabajo formal, asegurando que las leyes sean progresivas y que nadie pierda derechos adquiridos hacia atrás.