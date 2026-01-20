Una niña de 5 años fue atropellada por un conductor con alcoholemia positiva
El grave episodio ocurrió ayer lunes en horas de la tarde en barrio 20 de Junio, de la ciudad de Salta, cuando una niña fue atropellada por un automóvil en la cuadra de Antonio Feijóo al 612. La menor "quedó debajo del vehículo" y se salvó de milagro, mientras que el conductor aceleró y se dio a la fuga, según relataron familiares y testigos del hecho.
Salta Hoy
20 / 01 / 2026
El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de una vivienda cercana. Las imágenes muestran con claridad la secuencia del atropello y la posterior fuga del vehículo.
La denuncia fue realizada por varios familiares y testigos directos, entre ellos personas que también resultaron afectadas por el accionar del conductor, quien quedó detenido