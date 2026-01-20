 imagen

Una niña de 5 años fue atropellada por un conductor con alcoholemia positiva

El grave episodio ocurrió ayer lunes en horas de la tarde en barrio 20 de Junio, de la ciudad de Salta, cuando una niña fue atropellada por un automóvil en la cuadra de Antonio Feijóo al 612.  La menor "quedó debajo del vehículo" y se salvó de milagro, mientras que el conductor aceleró y se dio a la fuga, según relataron familiares y testigos del hecho.

Salta Hoy

20 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de una vivienda cercana. Las imágenes muestran con claridad la secuencia del atropello y la posterior fuga del vehículo.

La denuncia fue realizada por  varios familiares y testigos directos, entre ellos personas que también resultaron afectadas por el accionar del conductor, quien quedó detenido

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO