El MAAM despliega su propuesta en vacaciones de verano

El Ing. Mario Bernasky, director del MAAM destacó que "el museo es un encanto que no se pierde con el tiempo sino que se va reforzando años tras años. Para nosotros el renovarnos y el poder recibir a los turistas es excepcional en nuestro rol para poder difundir y contar".

El museo ubicado en calle Mitre 77, permanece abierto de martes a domingo, de 11 a 18.30 horas, y hasta el 1 de marzo el ingreso es gratuito para salteños y residentes en la provincia, quienes solo deben presentar su DNI.