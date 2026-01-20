La situación de las farmacias es bastante complejas El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Dr. Mario Assad, advirtió que la situación de las farmacias en Salta es crítica, con una caída de ventas del 25 al 30%, según expresó a Radio Salta.Además, señaló que IPS y PAMI registran atrasos en los pagos, lo que genera un fuerte desfasaje en las prestaciones. También informó que se realizan controles y campañas junto a la Municipalidad y el Ministerio de Salud para evitar riesgos en la venta libre de medicamentos. Por último, indicó que algunas farmacias cerraron y otras fueron absorbidas por grandes grupos económicos.