El campeón vuelve a casa: Salta recibe a Luciano Benavides

El recorrido será por Av. Banchik – Paraguay – Chile – Pellegrini – 25 de Mayo – Entre Ríos hasta Ibazeta – O’Higgins, finalizando en el Delmi. Las puertas abrirán a las 19:00 para el ingreso anticipado.

Benavides hizo historia al consagrarse campeón del Dakar 2026 tras un cierre inolvidable, ganando por apenas dos segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec, en uno de los finales más ajustados de la competencia.

El evento contará con la presencia de familiares, amigos, referentes deportivos y autoridades, y desde el Gobierno provincial invitan a los salteños a sumarse para celebrar este logro que enorgullece y posiciona a Salta a nivel nacional e internacional.