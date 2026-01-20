 imagen

El Gobierno fortaleció el abordaje intersectorial ante embarazos en menores de 15 años

Con el objetivo de fortalecer el abordaje integral de los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años, se realizó una mesa de trabajo intersectorial en la que se analizaron indicadores provinciales, se evaluaron avances de políticas públicas vigentes y se definieron líneas de acción conjuntas para el seguimiento de los casos.

20 / 01 / 2026

 

La subsecretaria de Medicina Social de la Provincia, Gabriela Dorigato, durante el encuentro con diferentes funcionarios indicó que "se presentaron los resultados obtenidos a partir de la Hoja de Ruta Provincial de Atención Integral de Gestantes Menores de 15 años, diseñada e implementada desde 2022".

Entre los indicadores expuestos, la subsecretaria de Medicina Social de la Provincia, explicó que "se incluyeron datos sobre gestaciones en población menor de 15 años, captación y seguimiento de los casos. Asimismo, se abordaron trayectorias atravesadas por situaciones como abandono escolar, violencia de género y abuso sexual infantil, consideradas dimensiones centrales para el análisis y la intervención integral.

Luego de la presentación de los indicadores, Dorigato señaló que "se avanzó en la definición de estrategias, en compartir datos y realizar un acompañamiento psicosocial de la niña o la adolecente embarazada".

 

