El Gobierno fortaleció el abordaje intersectorial ante embarazos en menores de 15 años

La subsecretaria de Medicina Social de la Provincia, Gabriela Dorigato, durante el encuentro con diferentes funcionarios indicó que "se presentaron los resultados obtenidos a partir de la Hoja de Ruta Provincial de Atención Integral de Gestantes Menores de 15 años, diseñada e implementada desde 2022".

Entre los indicadores expuestos, la subsecretaria de Medicina Social de la Provincia, explicó que "se incluyeron datos sobre gestaciones en población menor de 15 años, captación y seguimiento de los casos. Asimismo, se abordaron trayectorias atravesadas por situaciones como abandono escolar, violencia de género y abuso sexual infantil, consideradas dimensiones centrales para el análisis y la intervención integral.

Luego de la presentación de los indicadores, Dorigato señaló que "se avanzó en la definición de estrategias, en compartir datos y realizar un acompañamiento psicosocial de la niña o la adolecente embarazada".