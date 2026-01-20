 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:2 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Benavides destacó los rescates por el alerta naranja y pidió responsabilidad

La vocera del Gobierno de la Provincia, Paula Benavides, brindó un detallado informe sobre el operativo desplegado ante las contingencias climáticas registradas en distintos puntos de Salta. Además, destacó los avances en materia de infraestructura vial, luego de gestiones realizadas por el gobernador Gustavo Sáenz ante el Gobierno nacional.

Salta Hoy

20 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La vocera del Gobierno de la Provincia, Paula Benavides, informó sobre el operativo desplegado ante las contingencias climáticas por el Alerta Naranja en Salta y remarcó que “no hay lugar para la improvisación”, ya que se trabaja con recursos, datos y presencia territorial junto a los municipios.

En ese marco, destacó el rescate de 31 senderistas aislados por la crecida del Río Puvill en Corralito, además del auxilio a dos adultos mayores y una menor en La Caldera, el rescate de dos personas en el puente Vaqueros y la asistencia a 13 personas aisladas por el Río Mojotoro en un camping.

Benavides pidió responsabilidad ciudadana y recordó las recomendaciones: evitar ríos y diques, alejarse de árboles y postes, no obstruir desagües y respetar indicaciones viales. Además, señaló que el Ministerio de Desarrollo Social asistió a más de 100 familias y que el Comité de Emergencia del Pilcomayo monitorea la situación de forma permanente.

 

AM840

FM96.9

