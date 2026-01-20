Benavides destacó los rescates por el alerta naranja y pidió responsabilidad

La vocera del Gobierno de la Provincia, Paula Benavides, informó sobre el operativo desplegado ante las contingencias climáticas por el Alerta Naranja en Salta y remarcó que “no hay lugar para la improvisación”, ya que se trabaja con recursos, datos y presencia territorial junto a los municipios.

En ese marco, destacó el rescate de 31 senderistas aislados por la crecida del Río Puvill en Corralito, además del auxilio a dos adultos mayores y una menor en La Caldera, el rescate de dos personas en el puente Vaqueros y la asistencia a 13 personas aisladas por el Río Mojotoro en un camping.

Benavides pidió responsabilidad ciudadana y recordó las recomendaciones: evitar ríos y diques, alejarse de árboles y postes, no obstruir desagües y respetar indicaciones viales. Además, señaló que el Ministerio de Desarrollo Social asistió a más de 100 familias y que el Comité de Emergencia del Pilcomayo monitorea la situación de forma permanente.