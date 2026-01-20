Este sábado se realizará la 33° edición del Festival de la Tradición Calchaquí
La propuesta se desarrollará a lo largo de tres jornadas. El 23 de enero, desde las 19 horas, se llevará a cabo la Peña del Valle; el 24 de enero, a partir de las 20 horas, tendrá lugar el festival principal en el Anfiteatro Cultural y Deportivo; mientras que el 25 de enero se realizará un baile popular, como cierre de las actividades.
Salta Hoy
20 / 01 / 2026
VER GALERÍA
El Intendente de Cachi, Américo Liendro comentó que "hay una gran afluencia de visitantes llegando a un 70% y que se espera un gran incremento para el fin de semana".
El acceso al municipio desde la ciudad de Salta se realiza por la Ruta Provincial 33, atravesando la Cuesta del Obispo, el Parque Nacional Los Cardones y la Recta del Tin Tin, uno de los recorridos escénicos más destacados de la provincia.