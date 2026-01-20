Este sábado se realizará la 33° edición del Festival de la Tradición Calchaquí

El Intendente de Cachi, Américo Liendro comentó que "hay una gran afluencia de visitantes llegando a un 70% y que se espera un gran incremento para el fin de semana".

El acceso al municipio desde la ciudad de Salta se realiza por la Ruta Provincial 33, atravesando la Cuesta del Obispo, el Parque Nacional Los Cardones y la Recta del Tin Tin, uno de los recorridos escénicos más destacados de la provincia.