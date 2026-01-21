Más control y monitoreo del tránsito en Salta para reducir siniestros viales

Assennato explicó que el trabajo se complementa con denuncias vecinales a través de la app MuniSalta, donde destacó un alto nivel de resolución. También adelantó la incorporación de cámaras para vigilancia del tránsito, aclarando que no serán fotomultas, y señaló que se proyecta un sistema nuevo de semaforización, ya que los equipos actuales son antiguos y limitan mejoras en la circulación.

El funcionario remarcó que la seguridad vial también requiere un cambio cultural y mayor responsabilidad al volante, y que se seguirá trabajando con prevención, controles y acciones de concientización.

Finalmente, indicó que el centro operativo funciona en un espacio recuperado del Parque San Martín y detalló que renovar la semaforización implica una fuerte inversión: solo la estructura y el controlador rondan los 13 millones de pesos, y con obra civil y cableado, el costo total de un semáforo puede llegar a los 20 millones.