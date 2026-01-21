Empleo y actividad: señales dispares y más peso de la informalidad laboral

Paz sostuvo que el Gobierno muestra algunos resultados como el superávit fiscal, pero cuestionó que no se refleje una mejora real en la economía cotidiana. Afirmó que el crecimiento que aparece en algunos indicadores está concentrado en el sector financiero, mientras que los sectores productivos como la industria siguen con números negativos.

En relación al empleo, advirtió que la generación de trabajo formal es prácticamente nula y que lo que se ve es un avance fuerte de la informalidad, con más personas sosteniéndose con changas o trabajos tipo “Uber”. También relativizó el impacto de la minería en el mercado laboral, al señalar que suma pocos puestos de calidad y no alcanza para mover la economía en general.

Por último, explicó que programas como la Asignación Universal por Hijo ayudaron a sostener ingresos en los sectores más vulnerables, evitando que más personas caigan en pobreza. Sin embargo, remarcó que se frenó la salida: “ya no está saliendo gente de la pobreza”, y ese porcentaje queda estancado.