 imagen

Vacaciones en Explora Salta: recorridos interactivos, espacio infantil y actividades

La directora del Museo Explora Salta, Mariana Llarri, contó por Radio Salta que el complejo museológico está integrado por dos casas: la Casa Leguizamón, con un museo interactivo para conocer la historia y cultura salteña a través de recursos digitales, y la Casa Arias Rengel, que se visita en conjunto ingresando por Florida 20.

Salta Hoy

21 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

Llarri destacó que una de las primeras experiencias del recorrido es el Exploratorio Infantil, un espacio pensado especialmente para que niñas y niños puedan aprender jugando, con actividades interactivas vinculadas a identidad, música e historia. Además, señaló que el museo propone un recorrido que conecta el pasado con el presente, con salas temáticas sobre producción, comunicaciones, diversidad cultural y expresiones como el carnaval, que tendrá actividades especiales durante febrero.

El Explora Salta abre de martes a domingo de 10 a 20, y durante las vacaciones la entrada es gratuita para salteños. También anunciaron una actividad especial el sábado 31 de enero a las 17:00: un taller de pintura Sumi-e, de arte japonés." orientado a adolescentes y jóvenes desde los 15 años.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO