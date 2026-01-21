Vacaciones en Explora Salta: recorridos interactivos, espacio infantil y actividades

Llarri destacó que una de las primeras experiencias del recorrido es el Exploratorio Infantil, un espacio pensado especialmente para que niñas y niños puedan aprender jugando, con actividades interactivas vinculadas a identidad, música e historia. Además, señaló que el museo propone un recorrido que conecta el pasado con el presente, con salas temáticas sobre producción, comunicaciones, diversidad cultural y expresiones como el carnaval, que tendrá actividades especiales durante febrero.

El Explora Salta abre de martes a domingo de 10 a 20, y durante las vacaciones la entrada es gratuita para salteños. También anunciaron una actividad especial el sábado 31 de enero a las 17:00: un taller de pintura Sumi-e, de arte japonés." orientado a adolescentes y jóvenes desde los 15 años.