El gobernador Sáenz recibió a Luciano Benavides, campeón salteño del Dakar 2026

La consagración fue histórica por lo ajustada: tras más de 8 mil kilómetros en Arabia Saudita, Luciano venció al estadounidense Ricky Brabec por apenas dos segundos, el cierre más estrecho registrado en la categoría. El piloto recordó que en los últimos 5 kilómetros tomó “la mejor decisión” al seguir un camino sin huellas y remarcó: “Por más que seamos del interior, siempre se puede”. Su hermano Kevin también celebró el logro como un hito: dos hermanos campeones en motos.

Luego del recibimiento, una caravana recorrió Banchik, Paraguay, Chile, Pellegrini, 25 de Mayo y Entre Ríos hasta el microestadio Delmi, donde Luciano ingresó al escenario en moto, acompañado por el cariño de los salteños con banderas de Salta y Argentina.