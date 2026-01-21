El gobernador Sáenz recibió a Luciano Benavides, campeón salteño del Dakar 2026
Salta celebró la llegada de Luciano Benavides, campeón del Rally Dakar 2026 en motos. El gobernador Gustavo Sáenz lo recibió en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes y lo destacó como “un embajador de la provincia”, entregándole una placa en reconocimiento a su perseverancia y al trabajo de su equipo y familia.
Salta Hoy
21 / 01 / 2026
La consagración fue histórica por lo ajustada: tras más de 8 mil kilómetros en Arabia Saudita, Luciano venció al estadounidense Ricky Brabec por apenas dos segundos, el cierre más estrecho registrado en la categoría. El piloto recordó que en los últimos 5 kilómetros tomó “la mejor decisión” al seguir un camino sin huellas y remarcó: “Por más que seamos del interior, siempre se puede”. Su hermano Kevin también celebró el logro como un hito: dos hermanos campeones en motos.
Luego del recibimiento, una caravana recorrió Banchik, Paraguay, Chile, Pellegrini, 25 de Mayo y Entre Ríos hasta el microestadio Delmi, donde Luciano ingresó al escenario en moto, acompañado por el cariño de los salteños con banderas de Salta y Argentina.