Completar el calendario de vacunación es clave en las comunidades educativas
Recomiendan completar el calendario de vacunación antes del inicio de clases y que los niños tengan una buena alimentación en las vacaciones de veranoAl momento de inscripción y de inicio del ciclo lectivo se solicita el carnet de vacunación y el esquema de inmunización completo; se recuerda que las vacunas son gratuitas y su colocación obligatoria.
Salta Hoy
22 / 01 / 2026
El Dr. Gastón Peréz Peralta, médico Pediatra, perteneciente al Hospital Público Materno Infantil indicó que en estas vacaciones de verano "los chicos tienen que tener una buena alimentación saludable, cuidarse en la exposición al sol e hidratarse bien. Además instó a los padres a completar el calendario de vacunación".
El Calendario Nacional de Vacunación prevé la inmunización contra diferentes enfermedades, como poliomielitis, sarampión, rubéola, tos convulsa, difteria, tétanos, etc.