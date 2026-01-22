Completar el calendario de vacunación es clave en las comunidades educativas

El Dr. Gastón Peréz Peralta, médico Pediatra, perteneciente al Hospital Público Materno Infantil indicó que en estas vacaciones de verano "los chicos tienen que tener una buena alimentación saludable, cuidarse en la exposición al sol e hidratarse bien. Además instó a los padres a completar el calendario de vacunación".

El Calendario Nacional de Vacunación prevé la inmunización contra diferentes enfermedades, como poliomielitis, sarampión, rubéola, tos convulsa, difteria, tétanos, etc.