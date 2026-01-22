Los jóvenes adultos concentra la mayor incidencia de casos de sífilis en la provincia

El Ministerio de Salud Pública informó los indicadores correspondientes al cierre del año 2025. Si bien el escenario local se enmarca en una suba generalizada a nivel país, los datos provinciales señalan que en el grupo de 20 a 39 años se concentran cerca del 60% de los casos.

La mayor concentración de casos se observa en personas de entre 15 y 39 años. De acuerdo con los datos epidemiológicos, el incremento se vincula principalmente al bajo uso del preservativo.

La Dra. Laura Caporaletti Jefa del Programa de ETS ecplicó que "la sifilis es una infección que se transmite por mantener relaciones sexuales sin protección. Es de fácil diagnóstico, tiene tratamiento gratuito en hospitales públicos y puede curarse".

En cuanto a otras enfermedades, Caporaletti indicó que "se están haciendo los seguimientos-control correspondientes y solicita a la población cuidarse".

Ante cualquier inconveniente o consulta se sugiere acercarse al establecimiento de salud más cercano, llamar al 0800 3333 444, línea gratuita del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. También se puede solicitar información en el programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública al teléfono (0387) 4215169. Correo electrónico http://etsysida-msp@salta.gob.ar o por la red social instagram en @Pro.gramavihsalta.