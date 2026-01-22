 imagen

Llega el cuarto Reciclatón a la ciudad

La jornada será el martes 27 en calle Lavalle, entre Urquiza y San Martín. Los vecinos podrán entregar de manera segura aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas de plástico, latas, baterías de autos y motos y aceite. La actividad será de 9 a 17 hs.

Salta Hoy

22 / 01 / 2026

 

El objetivo es potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.

El director general de Educación Ambiental, Ramiro Ragno, manifestó que "en este Reciclatón se podrá traer ropa, tela o lona (todo textil) teniendo en cuenta que por año se generan grandes kilos de los mismos". 

Los que participen podrán llevarse una plantita o un arbolito como incentivo y como un compromiso ambiental.  

