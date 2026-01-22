Alerta por tormentas fuertes para la Puna y los Valles para la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, entre las 18 y las 00 horas, la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos, así como los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán presentarse con ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas, y precipitación abundante en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.