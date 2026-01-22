Alerta por tormentas fuertes para la Puna y los Valles para la tarde
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por fenómenos intensos que regirá desde las 18 hasta las 00. Se esperan precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica y la posible caída de granizo en distintas áreas de la Puna y los Valles salteños.
Salta Hoy
22 / 01 / 2026
El Servicio Meteorológico Nacional informó que, entre las 18 y las 00 horas, la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos, así como los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las mismas podrán presentarse con ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas, y precipitación abundante en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.