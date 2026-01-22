 imagen

Preocupa la sobrepoblación carcelaria en Salta

Cristina Cobos, del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, señaló en Radio Salta que la gran cantidad de causas sin procesamiento, tanto en Capital como en el interior, sostiene una grave sobrepoblación carcelaria. En Tartagal, indicó que tras un relevamiento se presentó un hábeas corpus para ampliar la capacidad y detalló que la alcaidía registra 626 personas detenidas (574 procesados, 47 penados y 5 con medidas de seguridad), mientras que en la de mujeres hay 48 alojadas.

Salta Hoy

22 / 01 / 2026

 

