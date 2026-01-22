Sin luz en Pichanal y La Estrella por la caída de una torre de alta tensión El colapso de la torre fue provocado por el desborde del río San Francisco tras el temporal, lo que desencadenó una perturbación en el sistema eléctrico regional.El Ingeniero Carlos Salomón de la empresa TRANSNOA, explicó que "ante esa situación nunca se dejó sin energía a la población ante lo acontecido". Ante la caída de la torre, Salomón indicó que "ya se está trabajando en reposición de la misma y a la espera de que baje el agua".