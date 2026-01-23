 imagen

El B° El Periodista se viste de fiestas patronales este fin de semana

Desde el 16 al 24 de enero se reza la novena en honor al Patrono del barrio El Periodista y protector de los periodistas y escritores. Durante la novena habrá celebraciones diarias de la Santa Misa a horas 20:00 con rezo de novena.

23 / 01 / 2026

 

El Padre Diego Aguirre, perteneciente a la Catedral Basílica, expresó que "con las imágenes peregrinas están recorriendo la barriada y permanecerán en la iglesia del barrio periodista ya que se realiza la festividad en honor a San Francisco de Sales".

