Cafayate te invita a vivir una experiencia inolvidable con sus Bodegas, historia y vino

La programación de actividades del museo comenzó el martes 20 de enero con la participación de Bodega Solín Terraza, continúa hoy viernes 23 de enero con la visita de Bodega El Tránsito y sigue el martes 27 de enero a las 12 horas con Obra de la Montaña. El jueves 29 de enero a las 11 horas será el turno de Bodega San Pedro de Yacochuya y el viernes 30 de enero, también a las 11 horas, se presentará Bodega El Esteco.

En febrero, la propuesta retoma el martes 3 a las 11 horas con Bodega Domingo Hermanos, el jueves 5 a las 11 horas con La Bodega de mis Sueños, el viernes 6 a las 11 horas con Bodega Aureum Terra, el miércoles 11 a las 11 horas con Bodega Vasija Secreta y finaliza el jueves 12 de febrero a las 11 horas con Bodega Domingo Molina.

La actividad es sin costo, cuenta con cupo limitado para 18 personas y forma parte de las acciones impulsadas por el Museo de la Vid y el Vino junto a la Secretaría de Cultura del Gobierno de Salta.