Salta se muestra en FITUR 2026, la principal feria de turismo del mundo
La provincia participa del evento turístico más importante a nivel internacional, integrando el stand de Argentina y desarrollando una agenda de trabajo orientada al posicionamiento del destino, la generación de vínculos estratégicos y la promoción de su oferta turística en los mercados globales.
Salta Hoy
23 / 01 / 2026
El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf remarcó que "la participación en la FITUR es clave para Salta ya que se necesita fortalecer el turismo receptivo extranjero y más en un mercado estratégico".
En cuanto a la primera quincena de la temporada de verano, Assaf indicó que "hay una preocupación por la poca ocupación en hoteles, los locales gastronómicos están con mesas vacías y las agencias de viajes están trabajando poco.
Ya se lo planteamos al gobierno y esperamos que se tomen cartas en el asuntos".
Para finalizar, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta expresó que "el verano está costando mucho y que se necesita mayor esfuerzo en materia de promoción.
Además, destacó que mantuvieron reuniones con aerolíneas europeas para que se conecte Salta con Europa de manera directa".