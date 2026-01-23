 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Salta se muestra en FITUR 2026, la principal feria de turismo del mundo

La provincia participa del evento turístico más importante a nivel internacional, integrando el stand de Argentina y desarrollando una agenda de trabajo orientada al posicionamiento del destino, la generación de vínculos estratégicos y la promoción de su oferta turística en los mercados globales.

Salta Hoy

23 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

El presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf remarcó que "la participación en la FITUR es clave para Salta ya que se necesita fortalecer el turismo receptivo extranjero y más en un mercado estratégico".  

En cuanto a la primera quincena de la temporada de verano, Assaf indicó que "hay una preocupación por la poca ocupación en hoteles, los locales gastronómicos están con mesas vacías y las agencias de viajes están trabajando poco. 

Ya se lo planteamos al gobierno y esperamos que se tomen cartas en el asuntos". 

Para finalizar, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta expresó que "el verano está costando mucho y que se necesita mayor esfuerzo en materia de promoción. 

Además, destacó que mantuvieron reuniones con aerolíneas europeas para que se conecte Salta con Europa de manera directa".

