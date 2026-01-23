Alerta por tormentas para la Cordillera, Puna y Valles El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para amplias zonas de Salta, con vigencia entre las 12 y las 00 horas según la región, y en zona de cordillera de 18 a 00.Se prevén tormentas fuertes, con posible granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en poco tiempo y ráfagas de hasta 90 km/h. Los acumulados estimados son de 20 a 50 mm, con chances de superar esos valores en forma puntual, y en zonas altas podrían registrarse granizo y/o nieve.