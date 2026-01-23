 imagen

Se refuerzan las asistencias tras la crecida del río Bermejo

El Gobierno de la Provincia desplegó operativos de asistencia en Pichanal y Mosconi luego de la crecida del río Bermejo, con intervenciones directas en los parajes.

23 / 01 / 2026

 

La Directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Locuratolo, indicó que "la crecida del río Bermejo hizo que el Río Tarija crezca y provocó que varias comunidades de Mosconi queden aisladas".

En cuanto a la asistencia a personas, Locuratolo expresó que "se tuvieron asistiendo en Pichanal, en Rivadavia Banda Sur (se rescató a 9 personas) y si llegara a ocurrir algo en Santa Victoria Este ya se tiene acopiado mercadería para la asistencia a las familias."

