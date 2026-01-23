Se refuerzan las asistencias tras la crecida del río Bermejo

La Directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Locuratolo, indicó que "la crecida del río Bermejo hizo que el Río Tarija crezca y provocó que varias comunidades de Mosconi queden aisladas".

En cuanto a la asistencia a personas, Locuratolo expresó que "se tuvieron asistiendo en Pichanal, en Rivadavia Banda Sur (se rescató a 9 personas) y si llegara a ocurrir algo en Santa Victoria Este ya se tiene acopiado mercadería para la asistencia a las familias."