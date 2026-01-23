 imagen

Noche a puro deporte

Este viernes 23, Salta vivirá una noche a puro deporte con tres partidos destacados.A las 19, Los Infernales Vóley, dirigidos por Marcos Milinkovic, debutarán de local en la Liga Nacional ante Ferro en el Microestadio Delmi. Más tarde, a las 21.30, Salta Basket recibirá a Fusión Riojana en el Polideportivo Delmi, buscando volver al triunfo.

23 / 01 / 2026

 

El cierre será con el primer clásico salteño de 2026: Central Norte vs Gimnasia y Tiro, desde las 21.30 en el estadio Martearena, con arbitraje de Facundo Vizgarra y ambas hinchadas presentes. El encuentro será transmitido por Radio Salta, por Julio César José. Las puertas del estadio abrirán a las 19.30.

Las entradas se venderán el viernes 23 en los clubes (de 10 a 18) y en el Martearena desde las 10 hasta el inicio del partido. Precios: populares $10.000, plateas $20.000, jubilados y menores $6.000 y seguro $5.000.


