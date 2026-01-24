 imagen

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 8:00 HRS

 

Misa

Celebración Eucarística 

PROX. 08:00 a 14:00 HRS

 

Folcloreando a lo grande

El magazine más divertido de la radiofonía salteña., la mejor compañía de cada domingo.  Música, comentarios, humor, y contacto con los oyentes de toda la Provincia.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

Retro Noticias

PROX. 16:00 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Un freezer al hombro y 31 kilos de cocaína: así intentó cruzar la frontera desde Bolivia

El hombre avanzaba a pie por una zona de monte.

Salta Hoy

24 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En la frontera norte de Salta, una maniobra tan llamativa como ilegal quedó al descubierto durante un patrullaje de Gendarmería Nacional en la zona de Aguas Blancas, un sector utilizado para cruces informales desde Bolivia hacia territorio argentino.

Efectivos del Destacamento Móvil 5, con apoyo de la Sección Aguas Blancas del Escuadrón 20 Orán, detectaron a un hombre que avanzaba a pie por una zona de monte cargando un freezer de mediano porte sobre su espalda. La forma de traslado y el peso evidente del electrodoméstico despertaron sospechas, por lo que los gendarmes procedieron a interceptarlo.

Al solicitar la apertura del freezer, los funcionarios constataron que el artefacto era utilizado como método de ocultamiento. En su interior encontraron 30 paquetes rectangulares, envueltos en cinta amarilla, una modalidad habitual en el transporte de estupefacientes.

El procedimiento se realizó en un área de difícil acceso y con escasa señal telefónica, por lo que, siguiendo instrucciones de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, se dispuso el traslado del sospechoso y de los elementos secuestrados hasta la subunidad para continuar con las actuaciones correspondientes.

Ya en dependencias oficiales, personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses efectuó la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 31 kilos con 220 gramos.

