Gimnasia y Tiro y Central Norte empataron 2 a 2 en el Triangular de Verano

Gimnasia y Tiro y Central Norte igualaron 2 a 2 en el clásico correspondiente a la primera fecha del Triangular de Verano, disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena, ante un muy buen marco de público.

Desde el inicio, el partido mostró un trámite intenso y dinámico, con llegadas en ambos arcos y protagonismo de los arqueros Joaquín Papaleo y Enzo Vázquez, exigidos de manera constante. El primero en avisar fue Nicolás Contín, tras una profunda proyección luego de un saque largo del propio Papaleo, mientras que Maximiliano Ribero respondió con un remate que pasó cerca del arco albo.

Con el correr de los minutos, Gimnasia y Tiro logró controlar las acciones a partir del buen trabajo en el mediocampo de Nicolás Rinaldi y Jonás Aguirre. A través de toques precisos, el equipo dirigido por Víctor “Tete” Quiroz comenzó a inclinar la cancha y estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo de Walter Montoya que se fue apenas desviado.

La presión y el dominio del albo terminaron dando frutos a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Nicolás Contín definió con eficacia para poner el 1 a 0. Gimnasia estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero sobre el cierre de la primera etapa, Gonzalo Alves sacó un potente remate que se coló en un ángulo y estableció el 1 a 1.

En el complemento, Central Norte salió mejor y logró dar vuelta el marcador rápidamente. A los 8 minutos, Ramiro Enríquez capturó un rebote y con un remate cruzado venció a Papaleo para el 2 a 1. El gol golpeó al albo, que debió reordenarse para evitar más complicaciones.

Con empuje y decisión, Gimnasia volvió a tomar la iniciativa y encontró el empate a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando Juan Oviedo, que había ingresado al inicio del complemento, aprovechó una distracción defensiva y marcó el 2 a 2 definitivo.

Síntesis