Más de 600 personas quedaron incomunicadas en el norte

La crecida extraordinaria de los ríos Bermejo y Tarija dejó a más de 600 personas completamente incomunicadas en el norte de la provincia. Al menos 160 familias de comunidades ava guaraníes quedaron aisladas sin posibilidad de cruzar hacia Aguas Blancas ni de acceder por tierra a General Mosconi, debido al desborde de ambos cursos de agua.

Las localidades de Madrejones, Trementinal, Churqui, Baulé y Porcelana quedaron sin ningún tipo de acceso terrestre o fluvial. “Hoy no hay caminos, ni chalanas, ni atajos posibles: la única forma de llegar es por aire”, explicó por Radio Salta la directora de Asistencia Crítica de la Provincia, Gabriela Locuratolo, minutos antes de partir desde el aeropuerto de Mosconi en un vuelo de asistencia aérea.

Según detalló la funcionaria, el cruce habitual que realizan las familias —atravesando primero el Tarija y luego el Bermejo— es imposible por el caudal actual de los ríos. Tampoco se puede utilizar el denominado Camino del Maderero, ya que implica atravesar varios tramos de río hoy intransitables. La alternativa de llegar a pie hasta Mosconi, tras más de un día de caminata por cerros y monte, resulta inviable para el traslado de alimentos y mercadería.

Ante este escenario, el Gobierno provincial activó un operativo de asistencia aérea coordinado con Aviación Civil, que incluye el envío de módulos alimentarios, agua potable y el relevamiento de eventuales situaciones sanitarias. En paralelo, se mantiene operativo el sistema de evacuaciones aéreas por emergencias de salud, articulado con el Ministerio de Salud y los puestos sanitarios de la zona.

Impacto del Bermejo

La crecida del río Bermejo también afecta al departamento Rivadavia y al municipio de Pichanal. En Rivadavia Banda Sur, particularmente en la zona de La Unión, se evacuó a nueve personas y se asistió a otras familias que optaron por permanecer en sus viviendas, todas con provisión de alimentos y agua.

Asimismo, se realizaron operativos preventivos en comunidades como La Esperanza y San Felipe, donde la ayuda llegó antes de que el avance del río interrumpiera los accesos. “La idea es anticiparnos. Cuando el río termina de salir, ya no se puede pasar y la asistencia depende exclusivamente del aire”, explicó Locuratolo. En esos casos, se implementa un esquema de abastecimiento aéreo periódico mientras persista la crecida.

Alerta en el Pilcomayo

El monitoreo también se extiende al río Pilcomayo, con especial atención en Santa Victoria Este y el acceso a Misión La Paz, donde la suba del agua amenaza con cortar la única vía de ingreso. Desde el Comité de Emergencia informaron que ya se acopiaron alimentos del lado de Misión La Paz y que, ante un eventual aislamiento, se activarán de inmediato puentes aéreos. Además, se evalúan alternativas de paso con maquinaria pesada, siempre que las condiciones del terreno lo permitan.