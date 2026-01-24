Este sábado comienzan los tradicionales corsos de la familia en San Lorenzo

La Municipalidad de San Lorenzo anunció el inicio de una nueva edición de los Corsos de la Familia, que comenzarán este sábado 24 de enero en Villa San Lorenzo. El evento, organizado junto a Carlitos Melián, se desarrollará sobre calle 9 de Julio, en el horario de 20 a 24, con propuestas pensadas para disfrutar en familia.

Las jornadas de corsos están previstas para los días 24 y 25 de enero; 31 de enero y 1 de febrero; y 7 y 8 de febrero, convocando a vecinos y visitantes con comparsas, música y el tradicional clima de carnaval.

En cuanto al valor de las entradas, los mayores deberán abonar $10.000, mientras que los menores de 10 años pagarán $5.000. Además, se dispuso una promoción exclusiva para vecinos de San Lorenzo, que podrán adquirir dos entradas de adultos y una de niño por $20.000. Los tickets se venderán en boletería durante cada jornada.

Por otro lado, el domingo 2 de febrero se realizará el Carnaval de la Familia destinado a los vecinos de la zona sur del municipio, que incluye los barrios San Rafael, La Ciénega, La Lonja I, II y III, Nueva Esperanza y Atocha Pueblo. Este festejo tendrá lugar sobre la ruta provincial 99, de 17 a 20, con entrada libre y gratuita.