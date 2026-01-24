 imagen

EN VIVO 00:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 7:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 07:00 a 8:00 HRS

 

Misa

Celebración Eucarística 

PROX. 08:00 a 14:00 HRS

 

Folcloreando a lo grande

El magazine más divertido de la radiofonía salteña., la mejor compañía de cada domingo.  Música, comentarios, humor, y contacto con los oyentes de toda la Provincia.

PROX. 14:00 a 16:00 HRS

 

Retro Noticias

PROX. 16:00 a 19:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 19:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Este sábado comienzan los tradicionales corsos de la familia en San Lorenzo

El evento, organizado junto a Carlitos Melián, se desarrollará sobre calle 9 de Julio, en el horario de 20 a 24.

Salta Hoy

24 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad de San Lorenzo anunció el inicio de una nueva edición de los Corsos de la Familia, que comenzarán este sábado 24 de enero en Villa San Lorenzo. El evento, organizado junto a Carlitos Melián, se desarrollará sobre calle 9 de Julio, en el horario de 20 a 24, con propuestas pensadas para disfrutar en familia.

Las jornadas de corsos están previstas para los días 24 y 25 de enero; 31 de enero y 1 de febrero; y 7 y 8 de febrero, convocando a vecinos y visitantes con comparsas, música y el tradicional clima de carnaval.

En cuanto al valor de las entradas, los mayores deberán abonar $10.000, mientras que los menores de 10 años pagarán $5.000. Además, se dispuso una promoción exclusiva para vecinos de San Lorenzo, que podrán adquirir dos entradas de adultos y una de niño por $20.000. Los tickets se venderán en boletería durante cada jornada.

Por otro lado, el domingo 2 de febrero se realizará el Carnaval de la Familia destinado a los vecinos de la zona sur del municipio, que incluye los barrios San Rafael, La Ciénega, La Lonja I, II y III, Nueva Esperanza y Atocha Pueblo. Este festejo tendrá lugar sobre la ruta provincial 99, de 17 a 20, con entrada libre y gratuita.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO