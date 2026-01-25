Crece la preocupación en Corralito: el río podría dejar aisladas a decenas de familias

La preocupación crece entre los vecinos de Corralito y zonas rurales aledañas, en el departamento Rosario de Lerma, ante el riesgo inminente de quedar incomunicados. Las intensas lluvias de los últimos días, sumadas al sedimento acumulado en el cauce, provocaron desbordes del río Rosario que amenazan con anegar por completo la ruta 103 S, una de las pocas vías de comunicación del sector rural con los centros urbanos.

Según advierten los propios vecinos, el río se desvió hacia su margen derecho y se encuentra a apenas un metro y medio de tomar totalmente el camino, lo que podría dejar aisladas a decenas de familias. La situación se vuelve aún más crítica porque otras rutas alternativas ya se encuentran cortadas o intransitables, transformando a este tramo en un punto estratégico y vital para la circulación de personas, alimentos, asistencia sanitaria y la actividad productiva.

“Las muchas familias que vivimos en la zona estamos con una gran preocupación, porque es el único camino con el que contamos”, explicó Sebastián, uno de los vecinos afectados. “Está cortado el camino a Carabajal, el camino del Agua Chuya y el camino al Mollar. El río se vino para este lado y ahora no podemos entrar ni salir”, relató.

El temor principal es que, si el agua avanza unos metros más, el camino quede completamente bajo agua y las familias queden varadas durante un período prolongado. “Podemos quedar como una isla entre el río Agua Chuya, el río Corralito y el río Rosario”, advirtió el vecino, describiendo un escenario de aislamiento total.

El trayecto afectado es clave para la conectividad de la zona rural. Para llegar desde Rosario de Lerma a Corralito se debe tomar la ruta provincial 103 S y, tras cruzar el puente, continuar por un camino vecinal que se extiende hasta la usina y atraviesa la finca Carabajal. Hasta ahora, este era el único paso considerado seguro, lo que incrementa la gravedad de la amenaza actual.