Buscan a Daira Zambrano

La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Daira Mercedes Zambrano, una joven de 18 años que se encuentra desaparecida desde el 23 de enero, cuando se ausentó de su casa ubicada en villa Primavera.

La denuncia fue radicada por sus familiares en la Comisaría 17 Lola Mora, perteneciente al Distrito de Prevención 1 Capital, y la búsqueda es llevada adelante por distintas áreas policiales bajo la dirección de la Fiscalía Penal N.º 5.

Según la información aportada, Daira es de contextura robusta, tez trigueña, mide aproximadamente 1,62 metros de altura y tiene cabello largo, negro, con flequillo. Al momento de ser vista por última vez vestía una remera negra nevada, calza tipo biker y zapatillas negras.

Desde la fuerza solicitan la colaboración de la comunidad. Cualquier dato que pueda ayudar a localizarla debe ser comunicado de inmediato al Sistema de Emergencias 911, a la dependencia policial más cercana, o al teléfono 3875-17-8187 de la Comisaría 17 Lola Mora.