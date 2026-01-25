Preocupación en el turismo: Salta con poca ocupación

La temporada de verano 2026 avanza en Salta con números que encendieron las alarmas en el sector turístico. La ocupación hotelera se ubica entre el 35% y el 40%, muy por debajo de otros destinos del país, y empresarios advierten que la situación es crítica. En ese contexto, evalúan elevar un reclamo formal al gobernador Gustavo Sáenz ante la falta de medidas de emergencia y de una promoción turística sostenida.

Diego Patrón Costas, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo filial Salta (AHT), confirmó que los hoteles de cuatro y cinco estrellas y los establecimientos boutique asociados registraron esos niveles de ocupación durante la primera quincena de enero. “No va a superar lo que fue el verano de 2025. En algunos casos está igual y en muy pocos apenas un poco mejor, pero esperábamos más movimiento”, sostuvo.

Según explicó, los números no lograron repuntar con el correr de los días y se mantuvieron “planchados”, una situación que también reflejan los relevamientos de la Cámara de Turismo de Salta. En la misma línea, su vicepresidente, Mariano García Cainzo, indicó que la ocupación en la ciudad rondó el 35%, mientras que el promedio provincial apenas alcanzó el 40%.

Reclamo al Gobierno provincial

Empresarios hoteleros y gastronómicos analizan presentar una nota formal al Ejecutivo provincial. El planteo se apoya en informes de la CAME, que ubicaron a Salta entre los destinos con menor nivel de ocupación del país durante la primera quincena de enero de 2026, muy por debajo del promedio nacional y lejos de provincias como Córdoba, la Costa Atlántica y la Patagonia, que superaron el 60%.

Desde el sector explican que el turista actual reduce estadías, decide viajes a último momento y prioriza destinos con mayor oferta de eventos y promociones, un escenario que golpeó con más fuerza al norte argentino.

Uno de los puntos más sensibles es la reducción de la estadía promedio. “Creemos que ha venido gente, quizás en una cantidad similar al año pasado, pero se ha quedado menos tiempo. Hemos perdido noches”, señaló Patrón Costas, y advirtió sobre el impacto económico que esto genera en toda la provincia.

Falta de promoción y altos costos

Para el titular de la AHT, la promoción insuficiente es uno de los principales factores del bajo rendimiento. “Los precios se mantuvieron similares al año pasado, por lo que no creemos que el valor sea el problema”, afirmó. En cambio, señaló que muchos turistas optaron por viajar al exterior —principalmente a Brasil y Chile— o por destinos nacionales con mayor visibilidad.

Al comparar con Jujuy, remarcó que la provincia vecina “está apostando fuerte a la promoción” y podría estar captando parte de las pernoctaciones. “Tenemos atractivos similares, pero hay que salir a decirle a la gente que nos visite”, subrayó.

A la baja ocupación se suma una estructura de costos elevada. “Un hotel cuatro o cinco estrellas no puede resignar calidad. El mantenimiento es muy alto y es nuestro principal activo”, explicó Patrón Costas, quien advirtió que ya no es posible reducir más personal sin afectar el funcionamiento y el impacto social que eso implicaría.

Si bien reconoció la baja de Ingresos Brutos del 4,5% al 3,6% a mediados de 2025, sostuvo que el beneficio no alcanzó a todos los establecimientos y reclamó una reforma tributaria más amplia.

Con cerca de 40 hoteles asociados, la AHT aseguró que ninguno cerró hasta ahora, aunque el margen es cada vez más estrecho. Las expectativas están puestas en febrero, los carnavales, marzo y Semana Santa, pero el mensaje del sector es claro: sin promoción y sin medidas de alivio, la temporada seguirá lejos de lo esperado.