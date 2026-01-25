Volvieron los cortes de luz al norte y hay repudio y malestar de usuarios

Los cortes de energía eléctrica volvieron a golpear con fuerza al norte de la provincia y reavivaron un malestar social que esta vez se expresó en las calles. Los apagones afectaron a unas 400 mil personas de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, y generaron protestas, reclamos públicos y anuncios de sanciones.

En San Ramón de la Nueva Orán, vecinos autoconvocados protagonizaron una protesta nocturna con quema de neumáticos, en medio de la oscuridad y tras varias horas sin suministro. La manifestación se produjo cerca de la medianoche del viernes, sin convocatoria previa ni organización formal, como expresión del hartazgo acumulado por la reiteración de fallas y la falta de soluciones estructurales.

El enojo volvió a poner bajo la lupa a Edesa, concesionaria del servicio de distribución desde 1996, aunque tanto desde la empresa como desde el Ente Regulador de Servicios Públicos apuntaron responsabilidades a Trasnoa, la empresa transportista nacional privatizada en 1994.

Según relataron vecinos, el jueves el servicio se interrumpió alrededor de las 22 y recién se restableció cinco horas después. El viernes, la situación volvió a repetirse: el corte comenzó cerca de las 22.30, se normalizó pasada la 1.30, volvió a caer minutos después y recién se estabilizó cerca de las 3.30 de la madrugada. En ese contexto se desató la protesta, mientras efectivos policiales intentaban contener la situación y apagar los focos de incendio.

“Yo tengo un negocio y todas las cosas se me echaron a perder. Esto se repite y no puede ser que pase después de tantos años con el mismo problema”, expresó una comerciante durante la manifestación, reflejando el malestar de familias y trabajadores que denuncian pérdidas económicas y una sensación de abandono.

Pedirán sanciones a Trasnoa

Desde el organismo provincial se informó que el corte generalizado se originó el jueves, a partir de la salida de servicio de la línea de alta tensión de 132 kV en el tramo San Pedro–Libertador, infraestructura operada y mantenida por Trasnoa. La falla dejó sin suministro a gran parte del norte salteño y se agravó con interrupciones intermitentes durante la noche del viernes en Orán, Pichanal y otras localidades.

A más de 24 horas del inicio del colapso del servicio, el Ente Regulador confirmó que volverá a solicitar al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) la aplicación de sanciones a Trasnoa S.A., al considerarla responsable de la interrupción en el tramo Ledesma–San Pedro.