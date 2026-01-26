Salta y Jujuy presentará acciones ante el Ente Regulador Nacional

El Doctor Carlos Saravia responsable del Ente Regulador de Salta, calificó a la empresa TRANSNOA "como parasitaria y de no contar con recursos humanos".

Ante esta situación, Saravia expresó que "mañana junto al Secretario de Energía de Jujuy que padece los mismo problemas y con gente de Tucumán realizarán los correspondientes reclamos".

Para finalizar, el presidente del Ente Regulador solicitó que "los legisladores deben pedir un informe a la empresa".