Salta y Jujuy presentará acciones ante el Ente Regulador Nacional

El Ente Regulador solicitará nuevamente al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) la aplicación de sanciones a la empresa transportista TRANSNOA a raíz de los constantes cortes de servicio eléctrico registrada en el norte de la provincia (Departamentos Orán, Rivadavia y General San Martín) y que afectó a más de 400 mil salteños.

26 / 01 / 2026

 

El Doctor Carlos Saravia responsable del Ente Regulador de Salta, calificó a la empresa TRANSNOA "como parasitaria y de no contar con recursos humanos".

Ante esta situación, Saravia expresó que "mañana junto al Secretario de Energía de Jujuy que padece los mismo problemas y con gente de Tucumán realizarán los correspondientes reclamos". 

Para finalizar, el presidente del Ente Regulador solicitó que "los legisladores deben pedir un informe a la empresa".

