Seguridad Vial detectó más de 1200 infractores a las normativas viales
Fue en controles vehiculares en la provincia durante el fin de semana. La mayoría de los incumplimientos fueron a la Ley Nacional de Tránsito.Respecto a los operativos, el comisario Juan Posada perteneciente a Prensa y Difusión de la Policía de Salta expresó que se controló "más de 17 mil vehículos en la provincia y se sancionaron a 179 conductores alcoholizados.
Salta Hoy
26 / 01 / 2026
Además confirmó que en un siniestro vial que se produjo en la capital, una persona perdió la vida".
En cuanto a trabajos preventivos en horas de la noche, Posada remarcó que "intervinieron en dos fiestas clandestinas (capital y San Lorenzo) y no tenían las habilitaciones correspondientes".