El Museo Casa Arias Rengel propone actividades para las vacaciones de verano
El Museo tiene como misión preservar, conservar, catalogar, exhibir, difundir e investigar el patrimonio artístico de las colecciones que posee a cargo. De este modo el museo, en su Planta Alta, patios y galerías, exhibe de forma permanente las obras de las colecciones, como así también muestras itinerantes de la Colección Campomar.
26 / 01 / 2026
La directora del museo, Adriana Rodríguez Balut, expresó que "pronto llegará una muestra Campo-Mar perteneciente a la casa y además se sumará la muestra de diseño vitro".
Esta casa fue construida en 1752 por el General Félix Arias Rengel y es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura señorial del periodo virreinal del siglo XVIII en la ciudad de Salta y la misma se encuentra ubicada en peatonal La Florida 20.