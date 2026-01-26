El Museo Casa Arias Rengel propone actividades para las vacaciones de verano

La directora del museo, Adriana Rodríguez Balut, expresó que "pronto llegará una muestra Campo-Mar perteneciente a la casa y además se sumará la muestra de diseño vitro".

Esta casa fue construida en 1752 por el General Félix Arias Rengel y es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura señorial del periodo virreinal del siglo XVIII en la ciudad de Salta y la misma se encuentra ubicada en peatonal La Florida 20.