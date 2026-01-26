 imagen

El Museo Casa Arias Rengel propone actividades para las vacaciones de verano

El Museo tiene como misión preservar, conservar, catalogar, exhibir, difundir  e investigar el patrimonio artístico de las colecciones que posee a cargo. De este modo el museo, en su Planta Alta, patios y galerías, exhibe de forma permanente las obras de las colecciones, como así también muestras itinerantes de la Colección Campomar.

Salta Hoy

26 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

La directora del museo, Adriana Rodríguez Balut, expresó que "pronto llegará una muestra Campo-Mar perteneciente a la casa y además se sumará la muestra de diseño vitro".

Esta casa fue construida en 1752 por el General Félix Arias Rengel y es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura señorial del periodo virreinal del siglo XVIII en la ciudad de Salta y la misma se encuentra ubicada en peatonal La Florida 20. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO