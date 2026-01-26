Con respecto a los atractivos que se propone en la provincia, el secretario de la Cámara de Turismo de Salta indicó que "hace mucho no se da la inauguración de algún atractivo pero lo que están son poco explotados porque no tienen ni un cartel".

Consultado por la caída brusca en Turismo, Clark precisó que "algo no se está haciendo bien y es hora de reconocerlo".

Para finalizar, Mauricio Clark señaló que "hay hoteles (3 estrellas) que están en proceso de cierres y ellos donde más lo sufrieron fue con los alquileres temporarios".