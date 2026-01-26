 imagen

El colegio de Kinesiólogos y fisioterapeutas lanzó una campaña

Desde la institución buscan que la población esté al tanto sobre una práctica que está generando severas complicaciones en pacientes.La Griselda Carrizo presidenta del colegio de kinesiólogos y fisioterapeutas expresó que "hay una colega (suspendida) que fue denunciada en Jujuy por realizar capacitación a masajistas y desde su institución están aportando datos para que se pueda seguir con los trámites legales".

26 / 01 / 2026

 

