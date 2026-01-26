Alerta amarilla por tormentas para los Valles y gran parte del centro provincial El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de la provincia, con vigencia de 12 a 00 en los Valles (Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos) y de 18 a 00 para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña y zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate. Se prevén tormentas fuertes (aisladas, localmente severas) con posible granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes y ráfagas de hasta 80 km/h, con acumulados estimados de 20 a 45 mm (puntualmente superiores). En la cordillera, las precipitaciones podrían darse como granizo y/o nieve.