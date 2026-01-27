Sigue la asistencia a familias que sufrieron las inclemencias del tiempo

La Directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Locuratolo, expresó que "algunas familias (Rivadavia Banda Sur) tomaron la determinación de salir y otras se fueron a casa de familiares".

Además, precisó que hoy se van a evacuar más familias".

Con respecto al trabajo médico que se lleva a cabo en el lugar, Locuratolo indicó que "el hospital viene haciendo un trabajo excepcional y que por el momento no hubo problemas de salud".

Para finalizar, la directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social precisó que "las lluvias van a continuar y ayer debido a la tormenta que se suscitó en gran parte de la provincia se tuvieron que asistir a familias de diferentes municipios".