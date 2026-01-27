Sigue la asistencia a familias que sufrieron las inclemencias del tiempo
En los distintos operativos se brindaron alimentos, agua y otros elementos de primera necesidad. En los últimos 10 días se entregaron más de 2.500 módulos alimentarios a más de 1.000 familias.
27 / 01 / 2026
La Directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Locuratolo, expresó que "algunas familias (Rivadavia Banda Sur) tomaron la determinación de salir y otras se fueron a casa de familiares".
Además, precisó que hoy se van a evacuar más familias".
Con respecto al trabajo médico que se lleva a cabo en el lugar, Locuratolo indicó que "el hospital viene haciendo un trabajo excepcional y que por el momento no hubo problemas de salud".
Para finalizar, la directora de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social precisó que "las lluvias van a continuar y ayer debido a la tormenta que se suscitó en gran parte de la provincia se tuvieron que asistir a familias de diferentes municipios".