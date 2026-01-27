 imagen

El inquilino tiene que salir y buscar propiedades

Así lo dijo Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta por Radio Salta ante una nivelación entre salario e inflación. En cuanto a los precios de alquileres, Biella señaló que "depende de la zona los precios y el bolsillo del inquilino".Con respecto a las actualizaciones, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta indicó que el "mismo se debe hacer cada 6 meses y depende del índice con el cual se actualiza". Además remarcó que "fue un mercado atractivo con el alquiler de casas con piletas y el cual tuvo una alta demanda".  

Salta Hoy

27 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO