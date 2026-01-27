El inquilino tiene que salir y buscar propiedades Así lo dijo Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta por Radio Salta ante una nivelación entre salario e inflación. En cuanto a los precios de alquileres, Biella señaló que "depende de la zona los precios y el bolsillo del inquilino".Con respecto a las actualizaciones, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta indicó que el "mismo se debe hacer cada 6 meses y depende del índice con el cual se actualiza". Además remarcó que "fue un mercado atractivo con el alquiler de casas con piletas y el cual tuvo una alta demanda".