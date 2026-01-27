El Museo del Convento San Francisco invita a conocer su Historia, cultura y espiritualidad El museo vivencial es uno de los atractivos que no se puede dejar de visitar y que se encuentra dentro de la Basílica San Francisco uno de los tesoros de Salta, que cautiva no sólo por su interminable campanil sino también por su arquitectura y la riqueza cultural. El Director del Museo, Facundo Albornoz, indicó que "el circuito por el museo incluye diferentes salas donde se relata la historia de la basílica y el convento, la espiritualidad franciscana, los aspectos culturales, arte sacro, archivo, biblioteca y sacristía".El museo se encuentra abierto al público de lunes a sábado de 10 a 13.30 y de 16 a 19:30, en calle Córdoba 15 (a 100 metros de la Plaza 9 de Julio).