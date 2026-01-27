El Gobierno analiza reclamos provinciales antes de las sesiones extraordinarias El oficialismo analiza el reclamo para que haya cambios en el esquema de baja del impuesto a las Ganancias para las empresas. El Diputado Nacional libertario, Julio Moreno expresó que "empieza un proceso reactivación y crecimiento y que por supuesto que el gobierno está convencido que hay que bajar impuestos, regalías y un montón de cosas para incentivar las inversiones". Con respecto a la reforma de la Ley de Trabajo N° 20.744, Moreno indicó que "se busca la modernización y que no se va a perder ningún derecho".