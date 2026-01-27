 imagen

"Me dio satisfacción y celebro la iniciativa del gobernador"

Así lo expresó el Dr. Juan Esteban Romero, diputado provincial con mandato cumplido por la firma del DNU del gobernador Gustavo Sáenz que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos. En cuanto a la aplicación práctica, el Dr. Romero indicó que "hay que ver cómo será la implementación y su promulgación".

Salta Hoy

27 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

 

Con respecto a un resultado positivo en algún funcionario, el Diputado Provincial con mandato cumplido indicó que "no sabe cómo será implementado en el DNU y que en su proyecto regía la confidencialidad por ser un tema sensible". 

Para finalizar, el Dr. Romero señaló que “es un mensaje político fuerte porque en el estado no tiene que haber lugar para adicciones ni vínculos con la droga”.  

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO