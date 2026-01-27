"Me dio satisfacción y celebro la iniciativa del gobernador"
Así lo expresó el Dr. Juan Esteban Romero, diputado provincial con mandato cumplido por la firma del DNU del gobernador Gustavo Sáenz que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos. En cuanto a la aplicación práctica, el Dr. Romero indicó que "hay que ver cómo será la implementación y su promulgación".
27 / 01 / 2026
Con respecto a un resultado positivo en algún funcionario, el Diputado Provincial con mandato cumplido indicó que "no sabe cómo será implementado en el DNU y que en su proyecto regía la confidencialidad por ser un tema sensible".
Para finalizar, el Dr. Romero señaló que “es un mensaje político fuerte porque en el estado no tiene que haber lugar para adicciones ni vínculos con la droga”.