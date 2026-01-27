Con respecto a un resultado positivo en algún funcionario, el Diputado Provincial con mandato cumplido indicó que "no sabe cómo será implementado en el DNU y que en su proyecto regía la confidencialidad por ser un tema sensible".

Para finalizar, el Dr. Romero señaló que “es un mensaje político fuerte porque en el estado no tiene que haber lugar para adicciones ni vínculos con la droga”.