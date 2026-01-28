 imagen

Se viene “Xamena Vibra” con música en vivo y patio de comidas

La secretaria de Deportes, Turismo y Cultura, Agustina Agolio, anunció que este sábado se realizará “Xamena Vibra” en el complejo Carlos Xamena, con bandas locales en vivo, animación y food trucks, como propuesta para disfrutar en familia y con amigos durante las últimas semanas de vacaciones.Agolio indicó que la jornada será de 11 a 18 y recomendó comprar la entrada de manera digital porque el cupo es limitado. El ingreso costará $1200 para adultos y $700 para menores.

Salta Hoy

28 / 01 / 2026

 

VER GALERÍA

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO