Se viene “Xamena Vibra” con música en vivo y patio de comidas La secretaria de Deportes, Turismo y Cultura, Agustina Agolio, anunció que este sábado se realizará “Xamena Vibra” en el complejo Carlos Xamena, con bandas locales en vivo, animación y food trucks, como propuesta para disfrutar en familia y con amigos durante las últimas semanas de vacaciones.Agolio indicó que la jornada será de 11 a 18 y recomendó comprar la entrada de manera digital porque el cupo es limitado. El ingreso costará $1200 para adultos y $700 para menores.